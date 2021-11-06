مصر.. مستشار السيسي يدخل على خط الجدل حول "الصيدلي والقرآن الكريم"

رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الدينية، على تصريح الإعلامي، إبراهيم عيسى، بشأن "الصيدلي والقرآن".

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال الدكتور أسامة الأزهري: "إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرأه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم".

وأضاف: "الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف..إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى، كان قد أثار جدلا بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".​

المصدر: RT