مغني راب أمريكي يؤكد تعاونه مع المحققين في قضية مصرع 8 أشخاص أثناء حفله

أعلن مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت أنه يتعاون مع السلطات المعنية بالتحقيق في مقتل 8 أشخاص نتيجة تدافع وقع في إحدى حفلاته في مدينة هيوستن بولاية تكساس الجمعة الماضي.

وكتب المغني على صفحته في "تويتر": "ما حدث الليلة الماضية دمّرني تماما. صلواتي مع أسر الضحايا وجميع من تأثروا بما حدث أثناء مهرجان "أستروورلد".

وتابع: "تحظى شرطة هيوستن بدعمي الكامل أثناء تحقيقاتها في الحادث"، مؤكدا استعداده للتعاون مع السلطات من أجل دعم العائلات المحتاجة.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة Houston Chronicle المحلية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء تدافع حصل أثناء افتتاح مهرجان "أستروورلد" الموسيقي في هيوستن حضره حوالي 50 ألف شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المأساة وقعت عندما اندفع الجمهور نحو القسم الأمامي من الخشبة، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الذعر.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول محلي أن أكثر من 300 شخصا تلقوا الخدمات الطبية في مستشفى ميداني أقيم قرب من موقع المهرجان، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا بنوبات قلبية.

المصدر: "تاس"