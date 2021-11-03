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مصر.. تحرك مفاجئ ضد أسرة مرتكب جريمة الإسماعيلية البشعة

مجتمع

مصر.. تحرك مفاجئ ضد أسرة مرتكب جريمة الإسماعيلية البشعة
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يشهد محيط منزل أسرة المتهم في جريمة الإسماعيلية البشعة، تكثيفا أمنيا، كما تم منع الأسرة من الخروج من المنزل، وهم الأب والأم وشقيقته والشقيق الأصغر، والتحفظ على إثنين من أشقائه.

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الكشف عن صور المتهم في جريمة الإسماعيلية البشعة في مصر
الكشف عن صور المتهم في جريمة الإسماعيلية البشعة في مصر

وقال حسن حلمى، شقيق قتيل الإسماعيلية، إن الأسرة، ترفض إقامة عزاء إلا بعد القصاص العادل من المتهم، مطالبا بسرعة محاكمته، كونه ارتكب جريمة بشعة للغاية.

وشيعت أسرة الضحية، جثمانه أمس بعد قرار النيابة العامة وتصريحها بدفن الجثمان، عقب تشريحها في مقابر الشهداء بالإسماعيلية، وسط حضور المئات من أهالي الإسماعيلية.

وقررت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، أمس حبس المتهم، عبد الرحمن نظمي، وشهرته عبد الرحمن دبور، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، لأحد المواطنين بمنطقة بحى السلام بالإسماعيلية.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، ثم أصطحبته إلى مسرح الجريمة بشارع بحرى وطنطا التابع لدائرة قسم ثانٍ لتمثيلها.

كما استدعت النيابة عددا من شهود العيان وأصحاب المحال بالمنطقة للاستماع إلى أقوالهم وجمع الاستدلالات اللازمة لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته البشعة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة.

المصدر: اليوم السابع

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