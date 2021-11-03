تداول صورة ومقطع فيديو نادرين للملكين السعوديين الراحلين فهد وخالد

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملك السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء تأدية عمله، ومقطع فيديو يعود لشقيقه الراحل، الملك خالد، وهو يتابع هطول الأمطار.

ونشر حساب الملك فهد في "تويتر" صورة يظهر فيها وهو يكتب في مدونة صغيرة بجدية كبيرة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل هذه الصورة على نطاق واسع.

صورة عفوية لـ #الملك_فهد رحمه الله.. الذي لم يكن مجرد ملك بل رجل المواقف الحكيمة والتواضع والإنسانية وقائد محنك وسياسي فذ. pic.twitter.com/sp9VKuuyxq — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 2, 2021

كما تداول الرواد مقطع فيديو نادر وقديم الملك خالد بن عبد العزيز، وهو يتابع هطول الأمطار من النافذة ويسأل عن جريان الأودية، حيث يظهر لقاء رسمي يجمع الملك خالد مع أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بحضور الأمير سلطان.

رحمهم الله اجمعين

الملك خالد يسأل عن جريان الاودية بعد هطول الامطار ويقول اسأل (سلمان) الملك سلمان حفظه الله الذي كان حينها امير على الرياض https://t.co/f1R5t1pKVU — فارس آل عمر (@fsd909) November 1, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الملك فهد تولى الحكم في عام 1982 بعد وفاة الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز، وتوفي في 2005، ليتولى بعده الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز.

المصدر: RT