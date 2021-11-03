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تداول صورة ومقطع فيديو نادرين للملكين السعوديين الراحلين فهد وخالد

مجتمع

تداول صورة ومقطع فيديو نادرين للملكين السعوديين الراحلين فهد وخالد
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملك السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء تأدية عمله، ومقطع فيديو يعود لشقيقه الراحل، الملك خالد، وهو يتابع هطول الأمطار.

ونشر حساب الملك فهد في "تويتر" صورة يظهر فيها وهو يكتب في مدونة صغيرة بجدية كبيرة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل هذه الصورة على نطاق واسع. 

 كما تداول الرواد مقطع فيديو نادر وقديم الملك خالد بن عبد العزيز، وهو يتابع هطول الأمطار من النافذة ويسأل عن جريان الأودية، حيث يظهر لقاء رسمي يجمع الملك خالد مع أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بحضور الأمير سلطان.

تجدر الإشارة إلى أن الملك فهد تولى الحكم في عام 1982 بعد وفاة الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز، وتوفي في 2005، ليتولى بعده الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز.

المصدر: RT

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