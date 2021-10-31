"مصر أحلى".. مبادرة شبابية لتشجيع السياحة

استقبل برنامج ناس أونلاين المرشدة السياحية وصانعة المحتوى أسما رؤوف، للحديث عن مبادرة " مصر أحلى" التي أسستها لإبراز وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والأثرية.

أسما أضافت أن الترويج للمبادرة جاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم تم التعاون مع وزارة السياحة المصرية، وهو ما سهل عملها حسب قولها خاصة في الأماكن التي يمنع فيها التصوير.

ومن الأماكن التي حققت تفاعلا لدى المشاهدين، وكانت قدمتها أسما في مبادرتها، هي "مرسى علم"، التي تعتبر من المناطق السياحية الجميلة، ويوجد فيها محميات طبيعية جذابة، إضافة إلى أماكن أخرى كثيرة وصلت إليها بعد إطلاق مبادرة "مصر أحلى".

المرشدة السياحية تابعت حديثها أنها تعمل على زيارة مناطق جديدة، واستكمال مبادرتها، خاصة أماكن في صعيد مصر.

المصدر: RT