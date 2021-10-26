جزائريات مقيمات بالأردن يشتكين من مشاكل الزواج المختلط

طرحت مجموعة من النساء الجزائريات المقيمات بالأردن مشاكل الزواج المختلط بين الجزائريات والأردنيين، خلال لقاء مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو التي تزور عمان.

واجتمعت كريكو بنساء من الجالية الجزائرية بعمان بمقر السفارة الجزائرية على هامش مشاركتها في الدورة الـ76 لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث طرحن المشاكل التي تواجههن بالمملكة الأردنية، على غرار المشاكل العائلية الكثيرة التي تحدث بسبب الزواج المختلط بين الجزائريين والأردنيين.

وأبدت النساء الجزائريات استعدادهن للمساهمة في بناء الجزائر خاصة في تخصصات عديدة على رأسها تخصص الطب والتنمية البشرية.

من جانبها، نبهت كريكو إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية، والتواصل مع القنوات الرسمية في التنقل والسفر وإقامة العلاقات الزوجية، لتفادي مشاكل قد يصعب التعامل معها في إطار القوانين الخاصة لدولة من الدول، مشيرة إلى أن الجزائر ستقف إلى جانب الجالية أينما كانت ورغم الظروف.

المصدر: "موقع الخبر الجزائري"