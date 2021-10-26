مصر.. قرار ضد معلمة اعتدت على طالب بسكين

قرر محافظ كفر الشيخ في مصر جمال نور الدين وقف معلمة ووكيلة مدرسة شهرا عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات الجارية في واقعة تعدّيها على طالب في مدرسة القرضا للتعليم الأساسي.

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وكانت مدرسة القرضا للتعليم الأساسي شهدت اليوم الثلاثاء اعتداء معلمة لغة إنجليزية على أحد التلاميذ بسلاح أبيض "سكين"، بسبب مشاجرة مع نجلها أمس الاثنين، ما أدى لإصابة الطالب في الرأس.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة مدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بسكين، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين نجل المعلمة التلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، وابن عم الطالب المصاب زياد، بسبب دفع الأخير نجل المعلمة من على سلم المدرسة أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابته بخدوش.

وتقدمت المعلمة بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بسبب ما حدث لابنها، ولعدم علمها باتخاذ إجراءات حيال الواقعة، توجهت إلى المدرسة واعتدت على التلميذ، بملاحظة ابن خاله التلميذ قدري، طالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي دافع عنه جراء اعتدائها عليه، فأخرجت سلاحا أبيض من حقيبتها، واعتدت عليه محدثة له إصابة في رأسه.

المصدر: الوطن