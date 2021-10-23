العراق.. جاموس هائج يطيح بالمارة في البصرة - فيديو
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو يظهر جاموسا هائجا يطيح بالمارة في أحد شوارع البصرة.
وتظهر في اللقطات الجاموس الهائج يطيح برجل وسيدة بشكل عنيف حيث كاد يودي بحياتهما.
ويشير النشطاء إلى أن الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على المواقع، إلى أن الحادث وقع في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وحاول المواطنون السيطرة على الحيوان الهائج فيما لم يتسن التأكد من صحة الفيديو من مصدر رسمي.
المصدر: وكالات
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