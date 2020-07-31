من طرائف العيد.. عجل يفر من يدي جزاريه في أربيل بإقليم كردستان العراق - فيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عملية مطاردة جزار لعجل أفلت منه، وكان من المفترض نحره كأضحية لعيد الأضحى في منطقة "شورش" بأربيل عاصمة كردستان العراق.
ويبدو الجزار ومساعدوه وهم يجرون خلف العجل "الهارب"، في شوارع المدينة.
وتسبب الحادث في اضطرابات بحركة المرور وتوقف السيارات.
أضحية تلوذ بالهرب من يد الجزار بمنطقة شورش في #أربيل بأول أيام #عيد_الأضحى وصاحبها يدخل في عملية مطاردة شاقة لإعادتها— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 31, 2020
🎬الفيديو مرسل إلى #رووداو من قبل أكيد كوليتي pic.twitter.com/3hN5iJlToD
المصدر: "رووداو"