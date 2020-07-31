من طرائف العيد.. عجل يفر من يدي جزاريه في أربيل بإقليم كردستان العراق - فيديو

أضحية تلوذ بالهرب من يد الجزار بمنطقة شورش في #أربيل بأول أيام #عيد_الأضحى وصاحبها يدخل في عملية مطاردة شاقة لإعادتها



🎬الفيديو مرسل إلى #رووداو من قبل أكيد كوليتي pic.twitter.com/3hN5iJlToD