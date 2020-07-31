 
مباشر

من طرائف العيد.. عجل يفر من يدي جزاريه في أربيل بإقليم كردستان العراق - فيديو

فيديوهات

من طرائف العيد.. عجل يفر من يدي جزاريه في أربيل بإقليم كردستان العراق - فيديو
twitter.com
عجل يفر من أيدي الجزار في أربيل بكردستان العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofln

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عملية مطاردة جزار لعجل أفلت منه، وكان من المفترض نحره كأضحية لعيد الأضحى في منطقة "شورش" بأربيل عاصمة كردستان العراق.

ويبدو الجزار ومساعدوه وهم يجرون خلف العجل "الهارب"، في شوارع المدينة.

وتسبب الحادث في اضطرابات بحركة المرور وتوقف السيارات.


المصدر: "رووداو"

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا