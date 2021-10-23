مصر.. القبض على ميكانيكي انتحل صفة طبيب يحمل الماجستير

أعلنت نقابة العلاج الطبيعي في مصر القبض على شخص يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، انتحل شخصية إخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إقرأ المزيد

وتبين أن الشخص أقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة.

وقالت نقابة العلاج الطبيعي: في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مـطـاردة الأدعيـاء والـدخلاء والنصـابين بالتعـاون مـع السـادة المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناء على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم القبض على النصاب والمزور بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وأكدت النقابة أن المتهم الآن بحوزة النيابة العامة.

من جانبه، قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في بيان، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين.

وأكد أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهله، وأن هذا المركز مرخص.

وأشار سعد، إلى أن النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات لأنه يتعامل مع مرضى ويكون دخيلا على مهن طبية، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى.

المصدر: الوطن