مصر.. انتحار فتاة عشرينية بالقفز من أعلى مبنى سكني

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة مساء يوم الجمعة واقعة مأساوية، حيث أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار بالقفز من أعلى مبنى سكني.

وقال مصدر مطلع إن الفتاة تدعى حلا. ص.ع وعثر على جثتها وسط بركة من الدماء أسفل عقار سكني بعد إلقاء نفسها من سطح المبنى، ما أدى لإصابتها بكسور وكدمات متفرقة أودت بحياتها.

وكشفت التحريات الأولية أن سكان المبنى ليس لديهم معرفة بالفتاة وأنها ليست من سكان العقار الذي قفزت منه، وصعدت لأعلى العقار وقفزت منه بدافع الانتحار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية