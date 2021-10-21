وفاة أحد أشهر الفلاسفة في مصر

توفي منذ قليل، الفيلسوف والمفكر الإسلامي المصري الكبير حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عاما، والذي يعد واحدا من أهم المفكرين العرب المعاصرين.

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ويعد حسن حنفي أحد أشهر أساتذة الفلسفة في مصر وله العديد من الكتب منها التراث والتجديد في 4 مجلدات، ومن النقل إلى الإبداع فى 9 مجلدات، وموسوعة الحضارة العربية، وحوار المشرق والمغرب، وغيرها الكثير من الإبداعات الفكرية.

ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة عام 1935، وتخرج في كلية الآداب، قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956، سافر إلى فرنسا في نفس العام على نفقته الخاصة للدراسات العليا، حيث حصل على الماجستير ثم درجة دكتوراة الدولة من جامعة السوربون عام 1966، عمل حنفي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس لمدة عامين (1982-1984)، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين (1984-1987)، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا.

عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصري عام 1989 وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ.

المصدر: اليوم السابع