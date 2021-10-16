مصر..وفاة أول سيناريست مسيحي قام بكتابة عمل عن النبي محمد

توفي اليوم، السيناريست المصري، كرم النجار، وفق ما أفاد به الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لصحيفة "اليوم السابع".

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وأشار الفنان منير مكرم إلى أن السيناريست كرم النجار يعد أول مسيحي يقوم بكتابة عمل عن النبي محمد، مسلسل "لا إله إلا الله".

عن حياته:

- كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية.

- كانت بدايته من خلال مسلسل "اﻹنسان والجبل" عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون.

- من أبرز أعماله: فيلم "الصرخة" مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات "الرقص على سلالم متحركة"، و"الأصدقاء"، و"بابا نور".

المصدر: "اليوم السابع"