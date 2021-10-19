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مصر.. الحكم بإعدام سفاح الجيزة

مجتمع

مصر.. الحكم بإعدام سفاح الجيزة
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قضت محكمة النقض المصرية بإعدام سفاح الجيزة قذافي فرج، بعدما رفضت الطعن المقدم من الدفاع الخاص به، في واقعة قتل صديقة "رضا".

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ويعد حكم محكمة النقض المصرية نهائيا بات لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة  أشخاص وهم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

المصدر: "اليوم السابع"

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