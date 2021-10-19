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مصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرة

مجتمع

مصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرة
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة بالركض على خط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابنتيها.

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وبالفحص تبين أنه صور في تاريخ 8 أكتوبر الجاري، وأنه لدى وقوف أحد قطارات السكك الحديد في إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد إحدى المواطنات بالمحطة، مقيمة بالغربية، وبصحبتها ابنتيها الأولى عمرها 8 سنوات والثانية عمرها 10 سنوات لاستقلال القطار المشار إليه، وعقب استقلال ابنتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب.

وحاولت الأم اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية قامت مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين وقامت باستلام ابنتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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