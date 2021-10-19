شاهد.. قبلات أحمد الفيشاوي وزوجته في مهرجان الجونة تثير الجدل في مصر

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته نادية الكامل، الجدل في أول ظهور لهما معا في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

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والتقطت عدسات المصورين، ظهور أحمد الفيشاوي وزوجته أثناء سيرهما على السجادة الحمراء لحضور فيلم قمر 14، حيث قام بتقبيل زوجته أمام الكاميرات وهو الأمر الذي اعتادا عليه منذ الدورة الأولى لمهرجان الجونة مما أثار جدلا واسعا.

وقامت بدورها زوجة الفيشاوي بتقبيل زوجها عند التقاط الصورة الثانية، حيث علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "هي الناس دي مش بتبوس بعضها غير في المهرجانات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية