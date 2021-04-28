مصر.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان

هاجمت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان محمد رمضان.

إقرأ المزيد

وقالت ندى، خلال منشور شاركته عبر حسابها بفيسبوك: "ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي...أدفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل، وإلا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية، وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب، وملناش دعوة".

وتابعت، خلال منشورها، قائلة: "من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك... ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة versace صح".

وكتبت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها منشورا آخر قالت خلاله: "يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها... بس العيب عليك دلوقت، مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده".

وأكملت: "الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك، ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا، الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك، اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف أو ناس أغنية جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه".

وكان أشرف فجلة، مصمم أزياء المشاهير، قد خرج للحديث عن تفاصيل موقف مرتبط بالمعاملات المادية مع محمد رمضان بعدما تجاهل الأخير ومدير أعماله كل رسائله ومكالماته، بأنه قبل عامين صمم للفنان نحو 3 بدل وبالطو و4 "صديري" دون دفع مقابل لهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية