مصر.. أحمد الفيشاوي يصدر أغنية "ساخرة" من محمد رمضان ويشعل أزمة

شهدت الساحة الفنية في مصر خلال الساعات الماضية، أزمة جديدة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، بعد إطلاق الأخيرة أغنية "ساخرة" من رمضان.

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ولم ينتظر محمد رمضان طويلا للرد على أغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي والتي "تسخر" منه، فمن خلال أحدث فيديو ظهر عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستغرام" بجانب فتاتين، على أنغام إحدى أغنياته التي يقول فيها: "عملت بيكوا شو اسيبكوا لا 2 رقم 1 مش 2".

وجاءت أغنية الفيشاوي التي تحمل اسم "نمبر 2"، ردا على أغاني رمضان التي يقول فيها أنه "نمبر 1".

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية "نمبر 1" و"نمبر 2"، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

المصدر: اليوم السابع