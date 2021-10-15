9 مطاعم في موسكو نالت نجوم "ميشلان"

أقيم في موسكو يوم 14 أكتوبر حفل تقديم دليل التذوق "ميشلان"، بصفته تصنيفا للمطاعم والمقاهي.

وقد نالت 9 مطاعم في موسكو نجوم "ميشلان". ومنحت 7 مطاعم نجمة واحدة وبينها مطاعم "السيلفي" بالطاهي أناتولي كازاكوف، "بيلوغا" بالطاهي يفغيني فيكينتيف، Grand Cru بالطاهي دافيد أيميرلي، White Rabbit بالطاهي فلاديمير موخين، Biologie بالطاهية يكاترينا سوروكينا وغيرها.

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أما مطعما Artest Chef's table بالطاهي أرتيوم أستافيف وTwins Garden بالطاهييْْن سيرغي وإيفان بيريزوتسكي فتم منحهما نجمتي "ميشلان".

يذكر أن "ميشلان" هو أكثر تصنيفات تذوق الطعام نفوذا في العالم، وله نظام التصنيف ثلاثي النجوم، وبدأ "ميشلان" في إصدار تصنيفاته منذ عام 1900، ويدل دخول تصنيف "ميشلان" على المهارة الراقية للطاهي.

وقد أصبحت روسيا البلد الـ33 الذي أطلق دليل تذوق الطعام. أما موسكو فأصبحت أول مدينة في رابطة الدول المستقلة حيث تم تكريم مطاعمها بنجوم "ميشلان".

وتنطلق شركة "ميشلان" الفرنسية عند تصنيفها للمطاعم من جودة المطبخ ومهارة الطاهي وأعضاء فريقه كلهم وفرادة الوجبات ودوام عمل المطعم.

وتعني النجمة الواحدة أن المطعم فيه وجبات راقية جديرة لزيارة المطعم. وتعني النجمتان أن سائحا يمكن أن يغير مشواره من أجل زيارة المطعم. أما النجوم الثلاث فتشير إلى أعلى درجة للتقييم في تصنيف "ميشلان".

المصدر: نوفوستي