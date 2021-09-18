أول دليل تذوق "ميشلان" يظهر في موسكو

ستمنح مطاعم موسكو بدءا من أكتوبر المقبل نجوم "ميشلان". وستكون العاصمة الروسية أول مدينة في رابطة الدول المستقلة تصدر نجوم "ميشلان".

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لحكومة موسكو.

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لقد أقيم حفل تقديم دليل المقاهي والمطاعم "ميشلان" في 14 أكتوبر بقاعة "زريادي" للحفلات الموسيقية بوسط موسكو قبالة الكرملين.

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وقالت، ناتاليا سيرغونينا، نائبة عمدة العاصمة:"في غضون شهر، سنعرف ما المطاعم التي سيتم ذكرها في أول دليل "ميشلان" للعاصمة الروسية".

وأشار المكتب الصحفي لعمدة موسكو إلى أن ظهور الدليل "سيساهم في تطوير سياحة تذوق الطعام وسيزيد من جاذبية موسكو كمدينة سياحية، إذ أن الصحافة العالمية غالبا ما تتحدث عن المطاعم والمقاهي والحانات التي تحمل علامة "ميشلان" والمدن التي توجد فيها تلك العلامات.

يذكر أن "ميشلان" هي أكثر تصنيفات تذوق الطعام نفوذا في العالم، وبدأ "ميشلان" في إصدار تصنيفاته منذ عام 1900، ويدل دخول تصنيف "ميشلان" على المهارة الراقية للطاهي.

يذكر أن موسكو تم إدراجها على قائمة أفضل المدن الـ37 في العالم، حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة TimeOut البريطانية.

المصدر: غازيتا.رو