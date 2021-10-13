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هندي يقتل زوجته بلدغات الكوبرا

مجتمع

هندي يقتل زوجته بلدغات الكوبرا
الصورة من BBC
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حكمت محكمة في ولاية كيرالا في جنوب الهند على رجل بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته باستخدام أفعى الكوبرا الشرسة أطلقها عليها لتفتك بها.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، وقال ممثلو الادعاء في حيثيات الحكم إن الزوج عمد إلى استئجار الأفعى السامة من أحد الصيادين وأنها أجهزت على الزوجة أثناء نومها.

كما ذكروا أن الزوجة كانت وقت وقوع الجريمة بصدد التعافى من لدغة ثعبان أخرى تعرضت لها قبل بضعة أشهر، ثم تبين لاحقا من التحقيق أنها كانت بتخطيط وتدبير من الزوج.

وقال أقارب القتيلة إنها كانت تتعرض للمضايقات من قبل عائلة الزوج بسبب الدوطة، وهي المبلغ المالي التي تقضي العادات والتقاليد المحلية أن تتحمل عائلة العروس دفعه لأهل الزوج.

ووصف القاضي الجريمة بأنها فريدة من نوعها.

المصدر: BBC

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