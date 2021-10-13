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بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة أن تحتجزه

متفرقات

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة أن تحتجزه
AFP
الشرطة الصينية - أرشيف
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ذكرت صحيفة "بينغ باي" الصينية المحلية، أن مواطنا صينيا استلقى على الطريق وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة "الرياضيات".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره".

وأضافت: "ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، وقال "ابنتي تؤكد أن (700-800=900)"، وصار يتوسل لاحتجازه.

وتابعت: "تمكن ضباط الشرطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل".

وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون "أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام".

المصدر: "نوفوستي"

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