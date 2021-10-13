تساؤلات وتحذيرات في الأردن من "الحفلات الفنية" وما يجري بها

انتقد إبراهيم البدور عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال مهرجان جرش وحفلات فنية الأخرى.

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ونقل موقع خبرني عن البدور أن عدة تجمعات فنية شهدتها البلاد، "من مهرجان جرش وحفلة ماجدة الرومي مرورا بحفلة تامر حسني شاهد الجميع حكومة وشعبا كمية الاختلاط المستفزة ورأوا بأم أعينهم أوامر الدفاع تتكسر أمامهم على أنغام أغنيه جورج وسوف (صابر وراضي)، وأُصيبوا بحيرة. هل يلبسون الكمامات ويطبقون التباعد، كما تأمرهم الحكومة، أم يعودون الى حياتهم اليومية قبل الكورونا".

ولفت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن إلى أن "التناقض كان في أوجهِ عند خروج الناطق الرسمي باسم الحكومة وتصريحه قائلا:" أنا مثل أي مواطن أردني، مصدوم وزعلان من المشاهد التي حدثت وتحدث في المهرجانات والتجمعات".

وتساءل البدور قائلا: "من أعطى الموافقات لهذه المهرجانات والحفلات، ولماذا لم تطبق عليها أوامر الدفاع بالتباعد ولبس الكمامات وعدد المسموح لهم بالتجمع".

ورأى أن الحكومة في هذه المعادلة "تكيل بمكيالين، حيث تمنع الناس من التجمع وتخالفهم إن لم يلبسوا الكمامات وفي نفس الوقت تسمح بعمل مهرجانات وحفلات ولا تخالف صاحب الحفل أو المشاركين إذا لم يتقيدوا بذلك".

وافترض البدور أن "الحكومة بهذه التصرفات تبعث رسالة ازدواجية للناس، وتشجعهم بشكل غير مباشر على كسر أوامر الدفاع وعدم التقيد بما أمرت به -بما أنها أول من كسر هذا الامر".

وأعرب عن شعوره بأن "المشكلة لم تنتهي؛ فبعد 3 أيام هناك حفلة صاخبه للفنان عمرو دياب في العقبة، ومتوقع حضور جماهيري كبير واختلاط عالي، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم توجه وتنبه المنظمين والحضور بالالتزام بقواعد التباعد والكمامة والا سيتم مخالفتهم وإيقاف الحفل مثلا".

وأوضح موقفه من إقامة مثل هذه الحفلات بقوله: "إننا لسنا ضد إيقاف أو منع إجراء الحفلات، ولسنا ضد عودة الحياة الى طبيعتها ولكن يجب أن نتذكر أن أزمة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، ولا زال الفيروس موجود -كل يوم تُسجل بحدود 1000 حالة".

وحذر في الوقت ذاته من أن مثل هذه "الحفلات والتجمعات بيئة خصبة لانتقال الفيروس من شخص مصاب الى آخرين محيطين به، وإذا حدث هذا الانتشار -لا سمح الله -سنشهد موجة جديدة ترتفع فيها الإصابات والوفيات.

وأشار البدور إلى أن "الأردن حارب وباء كورونا وتحمل أعباء الإغلاقات ومنع التجمعات ودفع فاتورة صحية واقتصادية عالية، وأنا على يقين أننا جميعا (حكومةً وشعبا) لا نريد العودة الى أيام الحجر ومنع التجول ولا نريد دخول موجة جديدة تحصد أرواح أناس اعزاء علينا".

المصدر: خبرني