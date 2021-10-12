ضجة حول عناق حميم بين روان بن حسين وسعد لمجرد
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أثار عناق حميم جمع الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين والمغني المغربي سعد لمجرد موجة من الانتقادات في موقع التواصل "تويتر".
وعبر عدد كبير من المتابعين عن رفضهم لما جرى، حيث قدمت روان بن حسين إلى لمجرد خلال حفل أحياه في دبي وتعانقا في حميمية كبيرة، ورقصا معا، ما رأى فيه الكثيرون أمرا لا يتوافق مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد.
روان بن حسين مع سعد لمجرد 👀! pic.twitter.com/Mjm3PcPumH— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 10, 2021
المصدر: تويتر
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