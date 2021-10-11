مصر.. اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة (صورة)

تعرض الحساب الرسمي للنيابة الإدارية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى القرصنة من قبل مجهولين.

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ونشر "الهكر" عدة صور مخلة وغير لائقة على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، بينما لم تصدر النيابة أي بيان توضيحي حتى الآن، ولم تستطع السيطرة على الموقف الذي يستمر لعدة ساعات.

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المصدر: "مصر تايمز"