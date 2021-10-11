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مصر.. اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة (صورة)

مجتمع

مصر.. اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rheg

تعرض الحساب الرسمي للنيابة الإدارية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى القرصنة من قبل مجهولين.

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ونشر "الهكر" عدة صور مخلة وغير لائقة على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، بينما لم تصدر النيابة أي بيان توضيحي حتى الآن، ولم تستطع السيطرة على الموقف الذي يستمر لعدة ساعات.

لمشاهدة صفحة النيابة الإدارية اضغط هنا..

المصدر: "مصر تايمز"

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