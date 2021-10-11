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مصر.. العثور على 3 فتيات اختفين بعد "درس خصوصي"

مجتمع

مصر.. العثور على 3 فتيات اختفين بعد
Globallookpress
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نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في العثور على الطالبات الـ3 المتغيبات في قرية هور بمركز ملوي، وسط فرحة كبيرة من أهالي الفتيات وأسرهن، دون معرفة أسباب الاختفاء المفاجئ حتى الآن.

مصر.. العثور على 3 فتيات اختفين بعد
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وكان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من أبناء قرية تابعة لمركز ملوي تقدموا ببلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة، دون معرفة أسباب الاختفاء المفاجئ حتى الآن، حيث تجري النيابة العامة بمركز ملوي تحقيقات معهن، حول أسباب تغيبهن 24 ساعة تقريبا.

وقال الأهالي، إن الطالبات في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر السبت الماضي واختفين في ظروف غامضة.

وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، يتضمن آخر ظهور للطالبات أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور لحضور درس خصوصي كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات من ظهرهن يسيرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن على ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة على العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل.

المصدر: مصراوي

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