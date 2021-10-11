فيديو لضرب صيدلانية "غير محجبة" يثير ضجة كبيرة في مصر

اتهمت صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة بمحافظة الشرقية في مصر، زملاءها في العمل بالتعدي عليها بالضرب داخل الوحدة بسبب خلافات بينهم لعدم ارتدائها الحجاب.

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من إيزيس مصطفى صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لدائرة المركز بتعدي عدد من الموظفين الإداريين زملائها عليها بالضرب لكونها غير محجبة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز، أن مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة نشبت بين موظفة دفتر الحضور والانصراف والصيدلانية مقدمة البلاغ لتأخر الأخيرة عن العمل وتدخل زملائها في محاولة منهم لفض المشاجرة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للصيدلانية مقدمة البلاغ، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمين التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات واصفين إياها بـ"بتاعت الكلاب"، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة.

المصدر: الوطن