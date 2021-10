ضجة حول تصريح مثير لمن قال عنه الشاب خالد: "هذا الابن غير الشرعي هو غلطتي"

Quand tu découvres que Cheb Khaled a un fils et qu’il est rappeur/journaliste…



Parfois l’ombre fait plus de bien que de se montrer au soleil ☀️



Tu t’appelleras toujours Anyss et tu resteras toujours le fils de Khaled, immigré Algérien.



Triste communauté… https://t.co/4Cty3yCp4N