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كشف ملابسات ظهور ما يشبه علم فرنسا بين أيدي طلاب إحدى المدارس المصرية

مجتمع

كشف ملابسات ظهور ما يشبه علم فرنسا بين أيدي طلاب إحدى المدارس المصرية
Reuters
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اتهم وكيل وزارة التعليم بمحافظة دمياط عادل عثمان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها افتعلت أزمة، كاشفا عن ملابسات الحادثة المتداولة عن رفع علم فرنسا في إحدى مدارس المنطقة.

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عثمان تأكيده أن "الواقعة أحيلت إلى التحقيق فور إثارتها، وجار التحقيق مع 4 مسؤولين، مشيرا إلى أن إدارة مدرسة الميناء الجديدة قدمت اعتذارا فوريا عن الخطأ غير المقصود".

وروى وكيل وارة التعليم بمحافظة دمياط أن "إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالًا ببدء العام الدراسى الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة، لكن مجموعة من التلاميذ صنعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي".

وصرح عثمان بهذا الشأن قائلا إن "الخطأ غير متعمد من التلاميذ، كما أن تصوير العلم بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو أزرق، مما أعطى انطباعا خاطئا بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة".

المصدر: اليوم السابع

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