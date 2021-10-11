الداخلية المصرية ترد على مزاعم احتجاز مجند للشرطة لإجباره على تغيير ديانته
AFP
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نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مزاعم صدرت عن أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز مجند في الشرطة المصرية داخل وحدته ومنعه من الخروج لنحو 3 أشهر لإجباره على تغيير ديانته.
ووصف بيان نشر على حسابات وزارة الداخلية المصرية في مواقع التواصل الاجتماعي ما تم تداوله بهذا الشأن بأنه "عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا".
وقال بيان للداخلية المصرية بهذا الخصوص: "نفى صحة إدعاء ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إحتجاز أحد مجندى الشرطة داخل وحدته ومنعه من النزول لمدة تصل إلى 3 أشهر ، ومنع أسرته من زيارته طوال تلك الفترة لإجباره على تغيير ديانته".
المصدر: وزارة الداخلية المصرية
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