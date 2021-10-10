مصر.. محامي ممدوح حمزة يكشف عن إلغاء حكم عسكري بحبس موكله وإعادة محاكمته مجددا

عدل القضاء المصري عن تصديق محكمة أمن دولة طوارئ على الحكم بحق المهندس ممدوح حمزة، معتبرا أن "إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى على نحو ما سيرد بالمنطوق".

وكتب موكل حمزة، المحامي خالد علي في منشور على صفحته عبر "فيسبوك" تعليقا على القرار: "الدكتور ممدوح حمزة كان قد صدر حكم ضده بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وإدراجه على قوائم الإرهابيين، وذلك بعد أن استخدم القاضي حقه في استعمال الرأفة، لأن التهم التي كانت موجهة له الحد الأدنى للعقوبة بها 10 سنوات".

وأضاف: "تقدمنا كفريق دفاع بتظلم لمكتب الحاكم العسكري، لأن المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة أمن دولة طوارئ، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر 2020 لكن في سابقة تاريخية، لم أرها من قبل، تم العدول عن قرار التصديق على الحكم".

وجاء بمذكرة أسباب العدول عن التصديق وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة: "لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شيء، ولذلك نرى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى على نحو ما سيرد بالمنطوق".

المصدر: "القاهرة24"