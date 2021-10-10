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الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير عبد الله بن محمد آل سعود

مجتمع

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير عبد الله بن محمد آل سعود
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

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وأصدر الديوان بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

المصدر: "واس"

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