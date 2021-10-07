مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعى والد "حارس الملوك"

نعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اللواء بداح الفغم والد اللواء الفقيد عبد العزيز الفغم المعروف بحارس الملوك، ووصفه بأنه "رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان".

ودعا مدير مكتب ولي العهد السعودي للواء بداح الفغم وابنه عبد العزيز الفغم بالرحمة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.

رحل عنّا اليوم رجل خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ اللواء #بداح_الفغم

فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجمعه وابنه عبدالعزيز في مستقر رحمتك يا رب العالمين..



خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون#بداح_الفغم_في_ذمه_اللهpic.twitter.com/cfwogu1ybH — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 6, 2021

كما كتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية في نعي اللواء بداح عبد الله الفغم "اللهم أبدلهُ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك اللواء/ بداح بن عبدالله الفغم، اللهم أبدلهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهُم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفواً وغفراناً pic.twitter.com/33Ee8bnZh0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 6, 2021

ولقيت وفاة اللواء بداح الفغم أصداء واسعة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشارك عدد كبير من النشطاء السعودييين في نعي الفقيد والتعبير عن المواساة لأهله وذويه تحت هشتاغ "بداح الفغم في ذمة الله".

المصدر: تويتر