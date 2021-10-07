جريمة قتل بسبب "الشرف" تهز مصر

وقعت جريمة شرف مدوية في مصر، بإحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة، حيث قتلت فتاة على يد والدها وشقيقها بدافع الانتقام لشكهما في سلوكها.

إقرأ المزيد

وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا بوقوع جريمة قتل بقرية عرب الحصار دائرة مركز الصف، وتبين مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها، حيث سدد الأب طعنات نافذة بسلاح أبيض "سكين" لجسد ابنته، وانهال الابن عليها بالضرب مستخدما "شومة" فسقطت قتيلة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب والأداة المستخدمة في الجريمة بينما لاذ الابن بالهرب.

وأقر الأب بجريمته معللا السبب "غسلت عاري بإيدي"، حيث قال إن ابنته كانت سيئة السمعة.

المصدر: مصراوي