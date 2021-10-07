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الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف فتاة وتصويرها

مجتمع

الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف فتاة وتصويرها
Globallookpress
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كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل بلاغ من أحد الأشخاص وكريمته، بقيام مجهولين باختطاف الأخيرة داخل مركبة "توك توك" حال سيرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

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وأوضحت قوات الأمن أن المتهمين قاموا بالتعدي عليها كرها عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

ووفقت لقوات الأمن أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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