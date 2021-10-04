مصر.. فيديو من كاميرات مراقبة يثير ضجة في البلاد
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شهدت شوارع قرية دهشور بالبدرشين في مصر، جريمة مروعة حيث تعرض شاب لسحل وطعنات متفرقة في الشارع.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الواقعة حدثت في صباح يوم 26 سبتمبر الماضي، حيث وقعت مشاجرة استمرت عدة دقائق وتخللها صراخ المارة واستغاثاتهم وهو يشاهدون جسد شاب ممزقا أمامهم.
وأوضحت أن مجموعة من الأشخاص التفوا حول الشاب المجني عليه واستمروا في طعنه بالشارع وتصوير مقطع فيديو خلال ذلك لاستعراض قوتهم.
وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن سبب الجريمة هي "حرب بين عائلتين" لم يستطع أحد إخمادها حتى تم القبض على 5 أشخاص من عائلة المجني عليه وشخصين من العائلة الأخرى.
المصدر: "مصر تايمز"
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