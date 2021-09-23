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مصر.. فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم

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مصر.. فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم
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نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو للحظة اختطاف مجرمين طفلا في الهرم مستخدمين التوك التوك، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحادث.

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ونجحت الشرطة المصرية في تحرير الطفل في فترة زمنية وجيزة وتم ضبط الجناة.

وقد أمرت جهات التحقيق بحبس 5 متهمين بخطف طفل في منطقة الهرم وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه 100 ألف دولار.

وبينت التحقيقات أن "والد الطفل، موظف بأحد المستشفيات، أرسل طفله لشراء بعض الأغراض من السوبر ماركت القريب من المنزل بمنطقة نزلة السيسي بالهرم، وكان ابن عمة الطفل، مع والد الأخير، فاتصل بباقي المتهمين الذين كمنوا بالقرب من منزل المجني عليه، وتمكنوا من خطفه أثناء سيره بمفرده".

المصدر: وكالات

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