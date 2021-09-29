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تونس.. رجل يقتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلاف عائلي

مجتمع

تونس.. رجل يقتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلاف عائلي
Reuters
أرشيف
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أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين على دهس زوجته ووالدتها بسيارته، بسبب خلافات عائلية مما تسبب في وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور، وفق مصدر أمني بالجهة.

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وأكد المصدر أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".

المصدر: "نسمة"

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