تونس.. رجل يقتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلاف عائلي
Reuters
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أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين على دهس زوجته ووالدتها بسيارته، بسبب خلافات عائلية مما تسبب في وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور، وفق مصدر أمني بالجهة.
وأكد المصدر أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".
المصدر: "نسمة"
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