 
مباشر

"هتلر" في قبضة الأمن التونسي

أخبار العالم العربي

Reuters
قوات الأمن في تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6pa

ألقت قوات الأمن في تونس القبض على منحرف "خطير جدا" لقبه "هتلر"، صادرة بحقه أكثر من 10 مذكرات اعتقال.

وأكد مصدر أمني في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران تمكنوا مساء الاثنين من الإطاحة ب"هتلر" المحكوم غيابيا بأكثر من 20 عاما سجنا بجرائم خطيرة محاولة القتل العمد والاغتصاب.

وحسب الأبحاث، فإن المجرم الخطير تصدى للأعوان بواسطة 3 كلاب شرسة وتدخل أشقاؤه برشق الأعوان بالحجارة ورميهم بالزجاجات، إلا أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم والاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على القضاء.

المصدر: "موزاييك"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا