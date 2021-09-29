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مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقا لحلم نزيل (فيديو)

مجتمع

مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقا لحلم نزيل (فيديو)
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر "مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية"، لافتة إلى أن هذا المقهى "تم تصميمه لتحقيق حلم نزيل بالسجن".

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ويظهر مقطع الفيديو مقاعد وطاولات ومنضدة حانة، ويبين أن النزيل يجلس مع شخصين في"المقهى"، ويجلس براحة ومن ثم يعزف العود ويغني.

وعلقت الإخبارية على هذا المقطع قائلة: "أمن الدولة تحقق حلم نزيل بتوفير مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية".

هذا ويعلق مذيع في المقطع على الأحداث قائلا: "وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية".

وأضاف: "على تقاسيم العود وأنغامه ويكملون سهرتهم"، مشيرا إلى أن "هذا "المقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم".

المصدر: "الإخبارية"

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