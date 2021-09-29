حديث عن عنف النساء ضد الأزواج بالسعودية وسلاح السحر والشعوذة

ذكر حميد الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي بالسعودية أن دراسة أعدتها مها المنيف، أظهرت أن نسبة الرجال الذين يتعرضون لـ "التعنيف" من قبل زوجاتهم في البلاد تصل إلى 5%.

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ولفت الشايجي في مقابلة تلفزيونية إلى أن هذه الدراسة على عكس الصورة النمطية تظهر وجود تعنيف "من قبل الزوجات على أزواجهن بالضرب والعنف الجسدي".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي إلى أن "90 ٪ في عدد الاستشارات الأسرية من النساء لأن المرأة عندها حرص أكثر للمحافظة على بيت الزوجية في المقابل الرجال عددهم قليل في الاستشارات الأسرية".

وأورد أمثلة على العنف الذي يتعرض له الرجال من قبل زوجاتهم بقوله: "ومن الحالات التي وردتنا تعرض زوج لضرب من زوجته بسلك كهرباء قصص حقيقية لأشكال وأنواع العنف الذي يتعرض لها بعض الرجال من الزوجات كما وردت لدينا عنف لفظي وعاطفي في حقه الشرعي والإهانة وعدم التقدير وكذلك بعض الحالات تحدث عندما يحدث فارق كبير في السن بين الأزواج مثلا يتزوج الرجل كبير السن من زوجة صغيرة السن وتعرضهم إلى التنمر وخصوصًا إذا كان مقعدا أو عاجزا".

وتحدث الشايجي أيضا عن ممارسات من نوع آخر من قبل النساء ضد الرجال منها "أن بعض النساء يلجأن للسحر والشعوذة من أجل السيطرة على الرجل لأن العنف في الأصل هو محاولة السيطرة على الطرف الآخر وهذا يعد إشكالية عقدية عندما تذهب الزوجة لسحر زوجها وهذا يعد ردة فعل والانتقام وبعض الحالات تتطور حتى يصل أن الزوجة تقتل زوجها فلماذا تلجأ الزوجة بهذا الفعل من السحر والشعوذة وهي حياتها أسمى من أن أضيعها بسبب هذا الزوج".

المصدر: سبق