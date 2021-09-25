جريمة مروعة في مصر.. قتل شقيقه داخل قطار وسط ذهول الركاب

تمكنت مباحث مدينة السادات شمال مصر، من ضبط قاتل تاجر عسل داخل قطار المناشي بنطاق محطة الخطاطبة بمركز السادات.

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وفي تفاصيل الواقعة تبين أن القاتل هو شقيق المجني عليه وأقدم على إطلاق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات بينهما وسط ذهول الركاب.

وكان تاجر عسل من محافظة قنا ومقيم قرية كفر دواد الجديدة بمركز السادات، قد لقي مصرعه داخل قطار المناشي في محطة الخطاطبة حيث تم إطلاق النار عليه وسط صرخات وذهول الجميع.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بوجود قتيل داخل قطار المناشي.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع تاجر عسل داخل القطار عقب إطلاق النار عليه وسط الركاب حيث أطلق النار عليه شخص مجهول لم يتم تحديد هويته بعد.

فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى السادات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت مباحث المنوفية من كشف غموض الحادث عقب ساعات من حدوثه حيث تبين أن وراء حادث القتل شقيق المجني عليه.

المصدر: صدى البلد