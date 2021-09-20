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الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث الداعية هاني الشحات

مجتمع

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث الداعية هاني الشحات
Globallookpress Gehad Hamdy
القاهرة
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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة بخصوص حادث السير الذي أدى إلى مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر، الشيخ هاني الشحات.

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وفي بيان لها، علقت الوزارة على ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع تصادم بين 3 سيارات في مدينة نصر، لافتة إلى أنه قد "تبين قيام قائد سيارة ملاكي (هاني الشحات) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب باصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة"، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

بالإضافة إلى بيان الداخلية، استطاعت التحريات والتحقيقات من إظهار حقائق أخرى، حيث أشارت إلى أن "هاني الشحات كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله في المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد".

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية بعد حصولها على مقطع فيديو للحادث الأليم، أن هذا المقطع "يظهر أنه أثناء وصول "الشحات" إلى الطريق بسيارته قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لمكان الالتفاف، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة الشيخ، كما التحمت بسيارة النقل، وتوقفا سويا، بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم"، ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات، وإعلان الأطباء وفاته.

كان المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لهذا الحادث المؤلم.

المصدر: "الوطن"

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