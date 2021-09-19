محمد ماجيك: يجب الفصل بين الخدع البصرية وأعمال الشعوذة والسحر

حلَّ لاعب الخفة السوري محمد شعار المعروف بـ "محمد ماجيك"، ضيفا على RT أونلاين للحديث عن تجربته، وبداياته فيها، إضافة إلى كشف بعض أسرار هذه المهارة.

وقال محمد ماجيك إنه بدأ هذا العمل منذ 6 سنوات تقريبا، بعد مشاهدته لشخص يحترف هذه المهارة على التلفزيون، ما شكل له شغفا وفضولا في اكتشاف هذا العالم ، حيث بدأ بالبحث عن كيفية القيام بالعروض، وكيف يتم صياغة الألعاب حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف فيها.

واعتبر محمد أن لهذا العمل مخاطره، وشرح موقفا محرجا عرضه للخطر أثناء أحد العروض، مضيفا أن التدريب الكثير هو الذي يقي من الوقوع في المخاطر خاصة فيما يخص ألعاب النار أو الأدوات الحادة.

وحول الانتقادات التي طالته، تحدث محمد، أنه واجه الكثير من النقد، والبعض ربط بينه وبين أعمال السحر والشعوذة، أو أن هذا العمل سيؤدي به إلى الاتصال بعوالم أخرى وارتباطه بالجن حسب تعبيره، مضيفا أن عمله محصور فقط في مجال الخدع البصرية الترفيهية.

لاعب الخفة السوري عبّر عن مشاعر الفرح الذي يغمره حينما يتواجد في شوارع العاصمة دمشق، ويقدم عروضا للناس بهدف إمتاعهم وترفيههم، حيث لاقى إشادات من كثيرين تفاعلوا معه، وهو ما يسعى إليه خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلاده.

المصدر: RT