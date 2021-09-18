تونس.. توقيف سيدة أنجبت دون زواج وباعت 4 رضع لعائلات ترغب في التبني

أوقف الأمن التونسي في مدينة المهدية سيدة ورجلا متهمين بالاتجار بالأطفال، وفق ما صرح به كاتب عام النقابة الجهوية للأمن العمومي بالمهدية، سمير الجبري.

وأوضح الجبري أن السيدة الموقوفة أنجبت أطفالا خارج إطار الزواج ثم عرضتهم للبيع على عائلات راغبة في التبني مقابل مبالغ مالية تدفع لها شهريا، مشيرا إلى أنه وفق التحقيقات الأولية فقد تبين تخلي المرأة عن 4 أطفال رضع.

وأكد أن المتهمة عمدت إلى تزوير بعض الوثائق لتسجيل أحد أطفالها في دفتر الحالة المدنية باسم شخص تبنى طفلها بعد التنسيق مع عائلته، لافتا إلى أنه تم احتجاز الأب المتبني.

وذكر أنه تم نقل الرضيع المعني إلى إحدى الجمعيات المختصة في رعاية الأطفال، بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة بالمهدية.

المصدر: "شمس أف أم"