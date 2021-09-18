مصر.. النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار "فتاة مول سيتي ستارز"

طالبت النيابة العامة في مصر، بعدم تداول فيديو انتحار "فتاة مول سيتي ستارز" في مصر، وعزت قرارها إلى كونه "لم يراع حرمة الموت".

وقالت النيابة في بيان إنها "تلقت بلاغا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري سيتي ستارز بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور، تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثناءها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة".

وأضافت: "وفق ما رصدته النيابة العامة من تداول للمقطع وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية".

وأكدت النيابة أنه "من غير الجائز تناول المادة للحديث عنها بين عموم الناس"، لافته إلى أن ذلك "قد يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا".

كما أهابت النيابة العامة بالكافة "الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاة لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، ونوهت إلى أهمية البحث في أسباب ظاهرة انتحار الشباب والسعي حثيثا لتبديدها، وتنشئة جيل واع متنبه".

المصدر: "المصري اليوم"