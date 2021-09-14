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شبيه محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صور)

مجتمع

شبيه محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صور)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عدة مقاطع لشبيه محمد رمضان والملقب بـ"علاء الأسطورة"، ما أثار ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا نظراً للشبه الكبير بينهما.

شبيه محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صور)
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ويعتبر "علاء الأسطورة" الفنان محمد رمضان قدوته ومثله الأعلى في الحياة، إذ أنه لا يتابع سوي حساب محمد رمضان إلى جانب حساب آخر فقط، فهو دائماً ما يحاول لفت الأنظار إليه بنشر فيديوهاته وهو يقلد "رمضان" من خلال الأداء التمثيلي لكليباته وأغانيه وبعض مشاهده من الافلام والمسلسلات.

 ويعتمد شبيه محمد رمضان الستايل الخاص بالفنان من حيث ملابسه أو تسريحة شعره أو طريقة رقصه وأسلوبه في الكلام والحركة والغناء، بالإضافة إلى اعتماده دائماً المقولة الشهيرة لمحمد رمضان "ثقة في الله نجاح".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا المقطع، معبرين عن مدى دهشتهم ومفاجأتهم من الشبه الكبير بينه وبين محمد رمضان، كما أطلق عليه البعض "نمبر 2" و"محمد رمضان الغلابة"، وكانت أبرز التعليقات: "يخلق من الشبه أربعين .. شبه محمد رمضان أكتر من محمد رمضان نفسه .. ربنا يابنى يعطيك رزقه .. دة انت محمد رمضان اوي في نفسك .. محمد رمضان وهو في اعدادي .. لما امك تعملك محمد رمضان ف البيت".

المصدر: الوفد

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