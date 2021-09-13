رد فعل مفاجئ من طليق أصالة نصري بعد زواجها من الشاعر العراقي

اتخذ المخرج المصري طارق العريان خطوة مفاجئة بعد علمه بزواج طليقته أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن.

إقرأ المزيد

وأقدم المخرج المصري على إلغاء متابعته لأم ابنيه عقب انتشار خبر زواجها من فائق حسن الشاعر العراقي ومدير أعمال ماجد المهندس.

وعلى صعيد متصل، حسمت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان أنباء متداولة حول انفصالها عن العريان بالتزامن مع احتفال طليقته أصالة بزواجها.

ونشرت سعفان عبر "إنستغرام" مقطع فيديو لاحتفالها بعيد ميلاد العريان يظهر كعكة عيد ميلاده وعليها اسمه.

يشار إلى أن نيكول سعفان تصغر المخرج طارق العريان بأكثر من 20 عاما.

وكانت نيكول سعفان سببت صدمة لأصالة نصري بعد أن اكتشفت الأخيرة صورة تجمعها بطليقها العريان في إحدى السهرات، ووصفتها بأنها "أقسى صورة".

وأعادت أصالة وقتها نشر الصورة وأرفقتها بتعليق: "هي أقسى صورة مرت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بس عم حاول صدق".

المصدر: وسائل إعلام مصرية