أصالة للعراقيين عن زواجها: "صرت كنتكم"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من حسن فائق الشاعر العراقي ومدير أعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مجموعة من الصور التي تجمع أصالة بفائق، ومقطع فيديو تتحدث فيه إلى معجب عراقي وتقول: "أصبحت كنتكم".

وهنأ الصحفي ربيع هنيدي صديقته المقربة أصالة بزواجها ونشر أول صورة لعقد قرانها مع فائق حسن.

وعلق هنيدي على الصورة بالقول: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد... وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن. ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

وانهالت التهاني والمباركات على العريسين بعد انتشار الصورة.

المصدر: وكالات