 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في مدينة سديروت الإسرائيلية

أصالة للعراقيين عن زواجها: "صرت كنتكم"

الثقافة والفن

أصالة للعراقيين عن زواجها:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9um

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من حسن فائق الشاعر العراقي ومدير أعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مجموعة من الصور التي تجمع أصالة بفائق، ومقطع فيديو تتحدث فيه إلى معجب عراقي وتقول: "أصبحت كنتكم".

وهنأ الصحفي ربيع هنيدي صديقته المقربة أصالة بزواجها ونشر أول صورة لعقد قرانها مع فائق حسن.

وعلق هنيدي على الصورة بالقول: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد... وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن. ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

وانهالت التهاني والمباركات على العريسين بعد انتشار الصورة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا