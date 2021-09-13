نجيب ساويرس يعلق على قرار تبرئة مراقبات واقعة "فتاة الفستان"

أعرب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن استغرابه وتفاجئه من قرار براءة المتهمتين من التنمر ضد "فتاة الفستان".

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وعلق نجيب ساويرس على الخبر في "تويتر"، قائلا : "لا تعليق"، مع علالمات تعجب كثيرة، وذلك بعد أن عرض قبل أشهر على الطالبة أن تكمل دراستها في أي جامعة خاصة تعاطفا معها، بعد كتابتها منشورا حول تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها فستانا قصيرا في أثناء الامتحان بجامعة طنطا.

وكانت جامعة طنطا قد أكدت على لسان المتحدث باسمها، وليد العشري، أن "رئيس الجامعة قرر إحالة شكوى مقدمة من المراقبتين في واقعة الطالبة حبيبة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، للتحقيق، بناء على ما ورد بمذكرة النيابة العامة التي برأتهما من تهم التنمر والتمييز والتحرش.

هذا وقامت الجامعة، مساء أمس الأحد، بنشر بيان رسمي، فيه قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، حيث برأت النيابة العامة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.

المصدر: "مصراوي" + RT